Asia Bibi scarcerata, ha lasciato il Pakistan

"Asia Bibi ha lasciato il carcere ed è stata trasferita in un luogo sicuro! Ringrazio le autorità pakistane. La aspetto appena possibile, insieme a suo marito e alla sua famiglia, al Parlamento europeo". Lo ha twittato il presidente dell'europarlamento Antonio Tajani. Poco prima in un altro tweet aveva detto: "Asia Bibi è libera! La verità, alla fine, vince sempre!". Ieri Tajani aveva esortato le autorità di Islamabad a fornirle i "necessari documenti di viaggio" per poter raggiungere Bruxelles.

Asia Bibi ha lasciato il Pakistan ed è in volo con i suoi famigliari più stretti diretta verso una destinazione sconosciuta. Lo ha riferito alla Bbc il legale della donna, Saif ul Malook, che a sua volta, nei giorni scorsi, ha lasciato il Pakistan dopo aver ricevuto minacce di morte da parte dei gruppi radicali islamici.