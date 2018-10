Borsa: Asia affonda, Milano in forte calo , tutta Europa giù

Avvio in forte calo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che ha iniziato le contrattazioni in ribasso dell'1,07% a 18.762 punti-

Avvio di seduta negativo per le principali borse europee. Parigi cede l'1,22% a 4.991 punti, Francoforte l'1,36% a 11.367 punti e Londra lo 0,8% a 6.986 punti

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54

Seduta da dimenticare per le Borse asiatiche, con la maggior parte degli indici in calo di oltre il 2%. Tokyo ha perso il 2,67%, Sydney l'1,05%, mentre, Hong Kong arretra del 3%, Seul del 2,9%, Shanghai e Shenzhen del 2,1%.

Evaporano i rialzi della seduta precedente, la migliore degli ultimi due anni, in parallelo all'andamento dei future su Wall Street, in calo di oltre l'1%. Pesano sui mercati i timori per una frenata della Cina e i rischi geopolitici globali, dalla guerra commerciale alla crisi tra Italia e Ue.(ANSA).