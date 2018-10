Allegri: "Con United gara giusta per ipotecare il turno"

Quello contro il Manchester United "è un passaggio importante, perché in caso di vittoria avremo ipotecato il passaggio di turno. Loro sono una squadra forte, molto fisica, dovremo giocare bene tecnicamente". All'Old Traffort, Massimiliano Allegri chiede alla sua Juventus di giocare "una partita giusta". "Sabato ci abbiamo messo una pietra sopra troppo presto - ricorda -, domani bisogna stare dentro la partita per cento minuti, perché qui le partite non finiscono mai".

L'infortunio di Mario Mandzukic non scombina i piani di Massimiliano Allegri. "Non avrebbe giocato comunque", rivela il tecnico della Juventus alla vigilia della sfida Champions contro il Manchester United. "Dispiace comunque non averlo - ammette l'allenatore bianconero - come per Khedira ed Emre Chan, speriamo di riaverli il più presto possibile". Fa pretattica, Allegri, che sostiene di avere "già in mente come schierare la squadra". "Cuadrado sta facendo bene la mezz'ala - dice -. Potremmo poi giocare anche con tre difensori, ma poi ci potremmo incartare. Sicuramente domani giocheremo a quattro. Domani non possiamo snaturare, perché a metà campo bisogna essere numericamente pari a loro". "Siamo in 17 di movimento, dovremo essere attenti e precisi con il pallone tra i piedi, perché noi domani non abbiamo una alternativa che loro possono avere, quella della palla alta", conclude il tecnico". Manchester United-Juventus è anche la sfida tra la 'meglio gioventù' del calcio, sostiene Allegri: "Si affrontano due squadre dove ci sono tanti giovani importanti, che dovranno essere il futuro del calcio mondiale. Un test importante anche per questi singoli giocatori. Per questo sarà una partita di Champions di valore assoluto".