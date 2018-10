Mattarella: "Spero che il mio successore festeggi il Mondiale"

"Spero che nel 2022 quello che sarà il mio successore possa festeggiare il mondiale come Pertini nell'82 e Napolitano nel 2006". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale agli azzurri del calcio durante la cerimonia per i 120 anni della Figc. "Vedere l'Italia di Mancini ieri - ha aggiunto il capo dello stato - mi ha dato molta soddisfazione: penso sia un traguardo raggiungibile".

"Complimenti per la partita di ieri e adesso guardiamo al futuro con fiducia". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi al ct azzurro, Roberto Mancini, presente al Quirinale per la festa dei 120 anni della Figc.

Mancini, "sogno mondiale ma 2022 è lontano" - "Anche noi, come ha detto il presidente Mattarella, speriamo che il suo successore festeggi la vittoria del Mondiale come fatto in passato da Pertini e Napolitano, ma i campionati del Qatar nel 2022 sono ancora abbastanza lontani. Pressioni? Noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, ed è chiaro che vorremmo sempre vincere e giocare bene però purtroppo non può accadere perché ci stanno anche gli avversari". Così il cte della nazionale di calcio, Roberto Mancini, al termine della cerimonia al Quirinale per i 120 anni della della Figc.

Mattarella 'vivai non siano ambiti futuri guadagni' - ''I vivai non siano ambiti per guadagni futuri, ma luoghi dove emergano giovani talenti''. E' la raccomandazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel giorno della festa al Quirinale per i 120 anni della Figc. ''Ci vuole un giusto equilibrio tra interessi e sport, i primi non devono prevalere, è lo sport che deve rimanere prevalente''.