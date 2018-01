Risparmio:flussi raccolta in ottima forma e superiori attese

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Sono in ottima forma i flussi del risparmio gestito. Lo dimostra la raccolta netta a dicembre superiore alle attese di Banca Generali con il record del 2017 pari a 634 milioni, Fineco (988 milioni e intero anno a 5,9 miliardi) e Mediolanum (record assoluto di raccolta netta in fondi e gestioni in crescita di 5,8 miliardi con un incremento del 42% rispetto al 2016). Fineco e Banca Generali oggi fanno registrare in Borsa dei significativi rialzi rispettivamente del +2,40% e +3,93% mentre Mediolanum cresce dello 0,28%. Secondo gli analisti finanziari di Intermonte la raccolta di Fineco a dicembre è stata molto buona e questa crescita continua nel segmento "dovrebbe sostenere i ricavi della società". Per Banca Generali viene ritenuto positivo anche il "mix di raccolta che a dicembre ha visto una buona proporzione dei flussi venire da prodotti ad alti margini".

L'andamento del flusso del risparmio gestito è positivo già da diverso tempo. A novembre, secondo i dati di Assogestioni, la raccolta netta dell'industria del risparmio gestito è stata positiva per oltre 7,8 miliardi di euro ed aveva portato i flussi da inizio 2017 verso quota 100 miliardi (+95 miliardi la raccolta da inizio anno). In particolare, le preferenze dei risparmiatori italiani sono andate ai prodotti flessibili, ai bilanciati, agli obbligazionari e ai monetari. A novembre il patrimonio gestito dall'industria si era rafforzato a quota 2.086 miliardi di euro, toccando una nuova soglia massima.(ANSA).