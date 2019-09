Casa: S&P, Italia maglia nera Europa, prezzi giù in 2019-20

Perde colpi il mercato immobiliare residenziale in Europa, secondo S&P, che prevede "che i prezzi delle case nel prossimo biennio continuino a crescere seppure a un passo più lento di quello tenuto fino ad ora". Fanalino di coda è l'Italia "che tra i dieci mercati immobiliari coperti" dall'agenzia di rating "sarà il solo a sperimentare un calo dei prezzi quest'anno e nel 2020". A frenare il mercato della casa, secondo S&P, è "l'indebolimento dell'economia", che viene solo parzialmente compensato dalla politica monetaria accomodante della Bce e delle altre banche centrali che "dovrebbero mantenere i tassi bassi più a lungo". In Gran Bretagna l'incertezza sulla Brexit "sta rallentando l'attività e l'espansione dei prezzi delle case", che non dovrebbero crescere quest'anno per poi riprendersi nel prossimo biennio. Tuttavia in caso di 'No-deal' ci attendiamo "un calo significativo" dei prezzi.

