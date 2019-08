Immobiliare: boom aste primo semestre 2019, 836 al giorno

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - E' aumentato del 24% il numero di aste immobiliari nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo 2018. Sono infatti 152.708 i lotti di immobili pubblicati in asta (nel primo semestre 2018 erano 128.000) nei 140 tribunali italiani dal 1 gennaio al 30 giugno.

E' quanto risulta dai dati diffusi da AstaSy, società che fa parte dell'azionariato di NPLs RE Solutions (Gruppo Gabetti). Astasy calcola che nel 2019 la media di immobili che giornalmente finiscono all'asta è di circa 836. Da segnalare, anche se non rientra nei primi sei mesi dell'anno, la giornata del 16 luglio che ha visto all'asta 2.370 lotti in tutta Italia.

È pari a 25.568.871.740 il valore base d'asta degli immobili posti in capo a procedure esecutive (nate da pignoramento immobiliare) e concorsuali (sottoposte a fallimenti e concordati preventivi, crisi da sovraindebitamento e ristrutturazioni del debito). È stimato che il reale valore (non quindi la CTU - consulenza tecnica d'ufficio - ma il valore come fosse di compravendita a mercato libero) dei cespiti si aggirerebbe in realtà intorno ai 33.750.000.000.(ANSA).