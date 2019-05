Immobiliare: Nomisma, potrebbe resistere a un'onda recessiva

"L'immobiliare residenziale mostra segnali abbastanza confortanti sulla capacità di resistenza a un'eventuale ondata recessiva. Per il non residenziale il punto di svolta ancora non è ancora stato raggiunto, c'è qualche difficoltà in più". Lo afferma l'amministratore delegato di Nomisma, Luca Dondi dall'Orologio, alla presentazione dell'Rapporto sul mercato immobiliare non residenziale di Omi-Agenzie delle Entrate e Assilea.

"Negli ultimi anni - osserva Dondi dall'Orologio - il settore residenziale sembra aver superato il punto di svolta e avviarsi a un ulteriore recupero, anche se restano incognite legate al quadro macroeconomico"