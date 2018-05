Casa: costa 3,3 anni di stipendi nel 2017, -8 mesi dal 2010

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Alla fine del 2017 sono necessari 3 anni e 106 giorni del proprio reddito per comprare casa, 18 giorni in meno di quanto richiesto un anno prima e 259 giorni in meno rispetto al punto di massimo registrato nel terzo trimestre del 2010, pari a oltre 8 mesi. È la stima dell'Osservatorio del mercato immobiliare residenziale. Anche nel primo trimestre del 2018 il prezzo relativo delle case sarebbe sceso di ulteriori quattro giorni.(ANSA).