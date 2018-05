Casa: Bnp presenta Domus Aventino e analizza mercato futuro

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Aree di pregio, progetti innovativi, riqualificazione e servizi: sono questi i driver per il rilancio del mercato immobiliare della Capitale secondo lo studio messo a punto da Bnp Paribas Real Estate che ha presentato oggi a Roma lo stato di avanzamento dell'operazione di recupero architettonico e funzionale di tre immobili all'Aventino che diventeranno dimore di pregio. Il progetto Domus Aventino prevede complessivamente 150 appartamenti nei tre edifici che risalgono agli anni cinquanta, quando furono costruiti per ospitare gli uffici centrali della Banca Nazionale del Lavoro.

L'investimento complessivo nel progetto di recupero e di 170 milioni di euro.

La ristrutturazione in senso residenziale decisa da BNP Paribas Real Estate, spiega la società, è coerente con la strategia di investire nella riqualificazione di edifici situati in zone centrali e semicentrali delle città e restituirli agli abitanti e alla vita sociale della comunità. Il recupero di due dei tre edifici e già completato e sono stati venduti 120 dei 150 appartamenti realizzati. (ANSA).