Mukako, il gioco che si ordina solo online

Un tavolo giochi per bambini da 1 a 8 anni, venduto in tutto il mondo, soprattutto in Cina, da un brand nativo digitale italiano nato nel 2015. E' la storia di Mukako, nata dall'idea di Martina Cusano e Elisa Tattoni che ora ha 24 dipendenti a Milano.

"Entrambe venivamo dal mondo ecommerce, volevamo mettere a frutto la nostra esperienza, sia professionale sia di mamma, e siamo entrate in un campo non presidiato, quello dei bambini e dei genitori", spiega Martina Cusano.

Mukako è un nome di invenzione, una crasi di due parole finlandesi e significa "la scatola che ti accompagna, che ti aiuta, che ti restituisce tempo, per te e la famiglia". Il tavolo giochi per bambini è un oggetto di design, con all'interno tanti dischi che costituiscono diversi livelli di gioco, dai puzzle ad attività di gruppo, a insegnamenti di storia e geografia, lavagne e giochi che si sovrappongono di volta in volta.

"Siamo partite vendendo prodotti di altre marche, poi sulla base dell'esperienza personale e della conoscenza dei nostri clienti è nata l'idea di fare questo tavolo il cui disegno e' stato fatto da un professore del Politecnico di Miliano, ora abbiamo un team interno - aggiunge Martina - facciamo tutto internamente tranne la logistica, ci appoggiamo ad un magazzino a Varese, uno a Milwaukee negli Stati Uniti e in Cina, il nostro principale mercato dopo l'Italia, dove abbiamo un magazzino di Ningbo e dove vendiamo tramite il sito Alibaba".

"Il brand è nativo digitale, tutto avviene attraverso il nostro sito, saltando tutti gli intermediari ed avere così un prezzo molto vantaggioso. Vendiamo in 40 paesi e in 36 solo online, nei restanti con un sistema di vendita distribuita. I canali Facebook e Instagram e a breve anche WhatsApp, sono diventati sempre più importanti. Il 90% delle attività per raggiungere il cliente sono messe a punto su queste piattaforme, investiamo in annunci sponsorizzati, cerchiamo e veniamo cercati sui social - sottolinea Martina - Messenger e la chat vengono usati per comunicare direttamente con il cliente con cui abbiamo un contatto real time. In azienda c'e' un team marketing & communication composto da cinque persone più me".

Mukako ha oltre 130mila follower su Facebook e circa 70mila su Instagram. "Siamo molto conosciuti anche attraverso gli influencer - conclude Martina - con cui solitamente collaboriamo attraverso scambio di merci e di contenuti".