Dudubags, con i social acquisti anche dalle Maldive

Con i social media le borse e gli accessori si possono comprare anche da paradisi sperduti come le Maldive. E' l'esperienza di Dudubags azienda che nasce da una storia di famiglia maturata nei laboratori artigianali fiorentini, il top per la pelletteria, dove Biagio Addario da giovanissimo ha imparato il mestiere e i segreti della lavorazione della pelle. E poi li ha trasferiti ai figli, Enrica e Paolo, che dal 1992 hanno trasformato questo sapere in una varietà di collezioni che oggi sono presenti anche online.

"Nel 2011 è nato il nostro eCommerce e più o meno in quella data sono stati aperti tutti i nostri canali social. Ho cercato di potenziare il lavoro con la pubblicità e l'informazione sponsorizzata su Facebook e Instagram e visti i risultati abbiamo deciso di continuare", spiega Sara Verardo, social media manager di Dudubags, azienda che ha sede a Pordenone, in Friuli.

"Tre o quattro anni fa abbiamo visto un'impennata di 'mi piace' sulla pagina, su Facebook abbiamo più di 78mila follower, su Instagram circa 2300. L'obiettivo è implementare anche WhatsApp business - aggiunge Verardo - Gli utenti chiedono informazioni sui prodotti, apprezzano le foto, chiedono prezzi o dettagli ulteriori pure tramite Messenger e attraverso la chat li indirizziamo verso il prodotto più idoneo per loro". I social media, osserva, "sono una cassa di risonanza e funzionano principalmente come veicolo di 'brand awareness".

L'azienda è composta da 12 persone di età media tra i 30 e i 40 anni, due persone sono nel negozio monomarca di Venezia, i cui bestseller sono i portafogli e le borse Colorful. E ci sono 500 rivenditori, l'80% sono in Italia che è il primo mercato della società. Il secondo mercato è la Francia, poi ci sono la Russia, la Spagna, la Germania e l'Est Europa, "ma vorremmo espanderci di più", spiega la social media manager, raccontando che grazie all'eCommerce hanno ricevuto una richiesta di acquisto da un privato dalle Maldive. A parte il catalogo cartaceo per i rivenditori, Dudubags investe tutto il budget destinato alla pubblicità nel digitale.

"Sicuramente le campagne più produttiva sono quelle per il Black Friday, hanno un traino pazzesco e un costo contenuto", conclude Verardo. Fanno parte di Dudubags i brand Dudu, Nuvola Pelle e Antica Toscana.