Consulenti, vale 21 mld tredicesima 2018

Vale "21,5 miliardi di euro, 600 milioni in più rispetto al 2017", la tredicesima 2018 degli italiani, erogata ai 14,7 milioni di dipendenti del settore privato extra-agricolo, ad esclusione di apprendisti e dirigenti. Lo si legge in un'analisi dei consulenti del lavoro, che sottolineano come l'escalation, al confronto con quanto percepito dagli occupati nel dicembre passato, sia determinata "prevalentemente dall'effetto congiunto degli incrementi contrattuali (che mediamente, rispetto all'anno precedente, hanno fatto crescere le retribuzioni dell'1,6%) e da un'ascesa dei dipendenti privati di circa l'1,2%". L'importo medio, indicano i professionisti, "è pari a 1.459 euro (24 euro in più rispetto al 2017), con una ampia 'forbice', però fra operai e impiegati". (ANSA).