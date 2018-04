Confcommercio: vendite on line a 24 mld

(ANSA) - ROMA, 12 APR - L'e-commerce in Italia vale 24 miliardi di euro, con crescite medie a due cifre ogni anno negli ultimi 12 anni, ed è più che raddoppiato negli ultimi 4 anni. Il turismo è il settore nel quale gli acquisti l'on line hanno raggiunto nel 2017 le incidenze più significative (31%), e il suo fatturato è salito di 8 volte dal 2005 al 2017 passando da 1,213 miliardi nel 2005 ai 9,202 nel 2017 con una crescita annuale del 18%. E' quanto emerge dalla ricerca Confcommercio su "Il negozio nell'era internet". L'alimentare vede le vendite online ancora marginali, ma negli ultimi 12 anni, il settore è cresciuto di ben 10 volte con una crescita annuale media del 25%. Significativo l'andamento dell'abbigliamento cresciuto di 29 volte negli ultimi anni e che ora vale 2,5 mld con una crescita media annua del 35%, Chi acquista on line ha fra i 25 e i 55 anni. Le vendite tradizionali restano comunque preponderanti (85-90% in Europa).