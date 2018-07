Mediolanum, utile 6 mesi scende a 173mln

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Banca Mediolanum ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con un utile netto in calo dell'11% a 175,3 milioni, un calo - viene spiegato - dovuto a poste straordinarie registrate nel primo semestre del 2017, come la cessione di Banca Esperia, oltre che da mercati finanziari che "avevano condizionato positivamente i titoli valutati a fair value". In crescita del 5% le masse totali, salite a 76,16 miliardi, mentre il Cet1 si è attestato al 16,2%, con un valore pro-forma del 19,8%.(ANSA).