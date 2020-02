De Micheli, su concessioni nessun passo indietro

"Non c'è alcun passo indietro" sulle concessioni ma "una cosa è chiara: noi stiamo andando avanti con la nostra procedura che è molto complicata e complessa. Il primo criterio che ispira il nostro lavoro è l'interesse pubblico". Lo ha detto il ministro per le infrastrutture Paola De Micheli, oggi a Savona per l'inaugurazione del viadotto sull'A6 ricostruito dopo il crollo del 24 novembre.

"Se ci saranno, da parte di Aspi, idee e proposte il Governo è disponibile a valutarle", ha sottolineato la ministra a chi gli chiedeva della decisione del governo su Autostrade. "La decisione finale - ha detto ancora- sarà ispirata all'interesse pubblico e non sarà un'operazione di consenso".