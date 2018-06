Toninelli,necessario rafforzare il trasporto pubblico locale

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Un reale rafforzamento del trasporto pubblico locale, in termini di offerta, qualità e sostenibilità dei servizi è assolutamente indispensabile per garantire ai cittadini un reale diritto alla mobilità e la vivibilità delle nostre città". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un messaggio inviato in occasione del convegno dedicato al 'sistema su gomma nel trasporto passeggeri'. Una due giorni, partita oggi, promossa dal ministero e organizzata da Asstra, Aiit e Anav. Iniziative di questo tipo, si legge nella lettera firmata da Toninelli, "dove si affrontano specifiche tematiche di settore, dove si espongono best pratictices, dove si affrontano temi legati all'innovazione, costituiscono un vero e proprio laboratorio, che sono certo darà un valido contributo alle decisioni che saremo chiamati ad assumere". (ANSA).