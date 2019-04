Draghi: 'Bce ha tanti strumenti, li può regolare se serve'

'La Bce rimane pronta a regolare tutti i suoi strumenti' se fosse necessario per conseguire gli obiettivi d'inflazione: 'abbiamo un sacco di strumenti per reagire'. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi secondo cui 'l'economia dell'Eurozona vede una crescita più lenta che si sta estendendo nell'anno corrente'. La Bce conferma che i tassi di interesse rimarranno fermi fino alla fine del 2019. Il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. Fmi: elevati rischi per la stabilità finanziaria nel medio termine, l'Italia riaccende i timori per il legame debito-banche nella Ue.

Rischi recessione Eurozona restano bassi - "I rischi di una recessione rimangono bassi". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, spiegando che oggi il consiglio dell'istituto centrale ha avuto una riunione "sulla posizione da tenere di fronte a future azioni" se fossero necessarie, in cui ha valutato "l'indebolimento della crescita che si trascina nel resto dell'anno" e "ribadito la prontezza ad agire se lo richiedesse la situazione contingente".