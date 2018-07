Inps: in 6 mesi crollano pensioni dei dipendenti -24,6%

Nel primo semestre del 2018 liquidate 228.382 pensioni. E' quanto emerge dal monitoraggio Inps. Con riferimento al Fondo più rilevante, quello dei lavoratori dipendenti, si registra un ribasso del 24,6%. Un "analogo andamento si osserva nelle tre principali gestioni dei lavoratori autonomi", aggiunge l'Istituto. Nel privato e per gli autonomi è, infatti, scatta l'equiparazione con gli uomini a 66 anni e 7 mesi sulle uscite per vecchiaia. Tornando ai dati generali, dal monitoraggio emerge come l'importo medio mensile dell'assegno sia stato di 1.084 euro in aumento rispetto ai 994 euro dell'intero 2017.

Nei primi sei mesi del 2018 le pensioni liquidate sotto la voce anzianità/anticipate (63.330) superano quelle per vecchiaia (58.356). Lo rileva l'Inps nel monitoraggio sui flussi di pensionamento. Tra gennaio e giugno, spiega infatti l'Istituto, "si rileva un peso decisamente superiore delle pensioni di anzianità/anticipate su quelle di vecchiaia rispetto al dato annuo del 2017" (quando il rapporto era 153.541 contro 202.460). Ciò dipende dal fatto che i requisiti richiesti per uscire con l'età "si sono innalzati per le donne, mentre quelli relativi alle pensioni di anzianità/anticipate sono rimasti uguali all'anno precedente, e sono numericamente più consistenti le uscite anticipate per i cosiddetti 'lavoratori precoci'".

Fenomeno dovuto essenzialmente all'aumento del requisito di età richiesto per le donne. Tra gennaio e giugno l'Inps registra un tonfo per gli assegni sociali (-73,5%,ovvero 'solo' 10.332) a causa dell' aumento di età di un anno scattato nel 2018 (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi) necessaria per ottenere l'assegno sociale, prestazione - ricorda l'Inps - in favore dei cittadini che ne fanno richiesta trovandosi in condizioni economiche "particolarmente disagiate", con redditi inferiori a 5.889 euro annui se single o vedovi e 11.778 se coniugati.

Mentre il Reddito d'inclusione (Rei) ha toccato '267 mila nuclei familiari, raggiungendo 841 mila persone', cui si aggiungono trattamenti per il sostegno all'inclusione attiva, 'erogati ad ulteriori 44 mila nuclei'.