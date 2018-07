Ryanair: sindacato belga,sostituirà personale sciopero

Ryanair, i cui dipendenti sciopereranno mercoledì e giovedì prossimi, ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero, a causa del quale solo a Bruxelles sarà cancellato l'80% dei voli. La denuncia arriva dal sindacato belga CNE, che s'interroga sulla legalità di tale operazione e in particolare sul rispetto dei tempi di volo. Il sindacato chiede quindi alle autorità belghe del lavoro di verificare che le regole siano rispettate, cosa sulla quale stanno già indagando le autorità spagnole e portoghesi.