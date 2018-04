Bankitalia, intermediari non acquistino criptovalute

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "La Banca d'Italia scoraggia gli intermediari finanziari dall'acquistare, vendere e detenere criptoattività", ed ha diffuso un documento "per chiarire i principali rischi derivanti dal loro utilizzo per i consumatori ed i piccoli investitori" come hanno fatto anche le tre Autorità finanziarie europee. Lo sottolinea un approfondimento inserito nel rapporto semestrale di via Nazionale sulla stabilità finanziaria. "Non conferiscono diritti di carattere economico e non rappresentano passività di un ente emittente. Il loro acquisto - rileva la Banca d'Italia - è pertanto motivato prevalentemente dalle aspettative di aumento dei prezzi, un meccanismo tipico delle bolle speculative".(ANSA).

