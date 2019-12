Alitalia: arriva il commissario unico, Giuseppe Leogrande

I tre commissari straordinari di Alitalia hanno lasciato l'incarico e al loro posto è stato individuato l'avvocato Giuseppe Leogrande come commissario unico. E' quanto fa sapere il ministero dello Sviluppo economico. "Voglio ringraziare i tre commissari Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari per il lavoro svolto in una situazione di criticità e per la sensibilità istituzionale dimostrata in questi mesi nella gestione di un dossier complesso, che purtroppo non ha portato ad una soluzione di mercato definitiva per la compagnia". Così il ministro Stefano Patuanelli. "Un ringraziamento va anche al nuovo commissario Giuseppe Leogrande per aver accettato l'incarico. Assieme a lui lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di Alitalia".

Alitalia ha aperto una nuova procedura per estendere di altri tre mesi la cassa integrazione straordinaria che scadrà il 31 dicembre. Nella comunicazione inviata ai sindacati, i commissari chiedono di estendere la cigs fino al 23 marzo 2020 per complessivi 1.180 dipendenti, di cui 80 comandanti, 350 addetti del personale navigante e 750 dipendenti del terra. Si tratta di un numero superiore agli attuali 1.075 dipendenti coinvolti dall'attuale cassa. La richiesta sarà oggetto di trattativa con i sindacati.