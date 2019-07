Casa: Istat, 21,983 mld il gettito Imu-Tasi del 2018

Nel 2018, sulla base di dati provvisori, "il gettito totale derivante da Imu e Tasi è stato di 21 miliardi e 983 milioni". Lo fa sapere Gian Paolo Oneto che guida la direzione centrale per la contabilità nazionale all'Istat, in occasione dell'audizione in commissione Finanze alla Camera sulla cosiddetta 'nuova Imu'. Nel dettaglio, nel 2018 l'Imu risulterebbe "in leggerissima riduzione" sul 2017 (a 19,9 mentre l'anno prima si era avvicinata a 20 miliardi) mentre la Tasi sarebbe stabile (a 1,1 miliardi).