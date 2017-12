Anas entra nel gruppo Fs, 8 miliardi investimenti nel 2018

L'assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato ha deliberato oggi l'aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conferimento dell'intera partecipazione Anas detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con il conferimento di Anas e 81mila dipendenti, il gruppo Fs, si legge in una nota è in grado di sviluppare nel 2018 un fatturato di 11,2 miliardi di euro e una capacità di investimento di 8 miliardi, con un capitale investito di circa 50 miliardi.



Con gestione integrata 400 mln risparmi in 10 anni - La gestione integrata delle infrastrutture di Fs e Anas produrra' in dieci anni risparmi operativi non inferiori a 400 milioni di euro. E' quanto si

legge nella nota che illustra l'incorporazione di Anas in Fs .

Il risparmio, si spiega, sara' possibile grazie alla razionalizzazione dei costi diretti (ad esempio il coordinamento degli interventi manutentivi e la gestione dei rischi idrogeologici e sismici) e indiretti, con riduzione dei costi di gestione e sinergie nelle politiche di manutenzione delle infrastrutture.