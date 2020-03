Coronavirus, Pella (Anci): 'Bene i 400 milioni ma serve 1 miliardo

"Bene i 400 milioni per la prima fase ma credo che, per dare una risposta più adeguata, serva lo stanziamento di almeno 1 miliardo di euro": è quanto puntualizza il vicepresidente dell'Anci Roberto Pella sulle risorse da destinare ai Comuni per consentire ai cittadini l'acquisto di alimenti.

"Apprezzo lo sforzo del governo, ma credo che 400 milioni possano bastare soltanto per la prima metà di aprile; invece, bisogna pensare anche ai mesi che verranno e la cifra di 1 miliardo può essere una prima risposta efficace per i comuni italiani che, lo ricordo, sono circa 8mila".