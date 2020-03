Borsa: Europa i calo, Milano -1,39%

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Borse europee pesanti dopo il nulla di fatto del consiglio europeo. L'eurostoxx 50 perde il 2%. Tra le singole Piazze Londra lascia sul terreno il 3,6%, Parigi perde il 2,7% con Essilor Luxottica che scivola (-3,47%) dopo la cancellazione delle stime per l'esercizio in corso a seguito dell'emergenza coronavirus. Francoforte registra un -1,37% e Milano un -1,39% mentre Prometeia stima per il 2020 un calo del Pil italiano del 6,5%. Il prezzo del petrolio cerca un piccolo rimbalzo. Il greggio sale a 23,04 dollari al barile mentre il Brent è sopra i 26 dollari. L'euro è in calo sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,012 sul biglietto verde. Pausa anche per l'oro in flessione a 1,626 dollari. Sale invece lo spread tra btp e bund che si muove in area 177 punti. A Piazza Affari tra i cali maggiori Mediobanca (-4%), Azimut (-3,6%), Fineco (-4,3%) e la moda con Ferragamo (-3,81%), Moncler (-3,9%).