Alitalia, cigs per 5.653 per virus

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Altri 2.868 dipendenti di Alitalia, di cui 206 di CityLiner (finora non coinvolta dalla cassa), da mettere in cigs fino al 31 ottobre per effetto del Coronavirus.

Lo prevedono - secondo quanto apprende l'ANSA - le procedure inviate dall'azienda ai sindacati, che confermano i numeri circolati ieri sera. In particolare per Alitalia si tratta di 2.662 persone aggiuntive che, aggiunte all'iniziale richiesta di 2.785, portano il totale a 5.447 solo per il coronavirus.

Considerata anche Cityliner salgono a 5.653 solo per l'emergenza.