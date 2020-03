Il Tesoro ha assegnato in asta Bot semestrali per 7 miliardi di euro con il tasso che torna in territorio positivo. Il rendimento medio è salito a 0,055% da -0287% del collocamento di febbraio. La domanda ha superato i 12,17 miliardi di euro con un rapporto di copertura in rialzo a 1,74 da 1,58 di un mese fa.