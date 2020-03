Coronavirus: Milano in rosso, spread scende. Scure di Moody's su 15 banche

Scende ancora lo spread fra Btp e Bund in attesa delle mosse della Bce e della Ue per affrontare l'emergenza Coronavirus. Il differenziale segna ora 175 punti contro i 180 dell'avvio. Il rendimento del decennale italiano cala all'1,43%.



Piazza Affari riduce il calo (Ftse Mib -0,7%) in contemporanea con il miglioramento dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 175 punti, in attesa del vertice europeo sui 'coronabond' e del bollettino economico della Bce. Risale dai minimi Unicredit (-2,8%) a cui Moody's ha lasciato invariato il rating e la prospettiva stabile. Idem per Intesa (-0,9%), la cui prospettiva però è diventata 'negativa'. In minor calo anche Banco Bpm (-0,6%), mentre Ubi (+0,36%) gira in positivo. Al di sopra dei minimi segnati in apertura anche Ferragamo (-2,55%) e Moncler (-0,65%), così come Eni (-1,17%) e Saipem (-1,25%). Sprint di Buzzi (+4,94%), Leonardo (+4,14%), Azimut (+4,37%) e Mediolanum (+3,35%). Dimezzano il calo Fca (-0,8%) e Tim (-1,2%), ma non Ferrari (-2,14%).



Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico, frenate solo in parte dall'emergenza per il Covid-19 scattata in Giappone. Dopo che la Governatrice di Tokyo ha invitato i cittadini a stare in casa a seguito di nuovi contagi nella Capitale sono scattate le vendite in Borsa, con un calo finale del 4,51%. Più caute Shanghai (-0,6%), Shenzhen (-0,8%) e Seul (-1,09%), positive Taiwan (+0,95%) e Sidney (+2,31%). Contrastate anche Hong Kong (-0,77%) e Mumbai (+5,28%), entrambe ancora in fase di contrattazioni. Negativi i futures sull'Europa e sugli Usa dopo il calo della fiducia delle imprese in Francia e dei consumatori in Germania ed in attesa del bollettino economico della Bce. Da Oltreoceano invece sono attesi la bilancia commerciale di febbraio, le scorte al dettaglio e all'ingrosso, il Pil trimestrale, le nuove richieste di sussidi e l'indice manifatturiero della Fed di Kansas City.



Prezzo del petrolio di nuovo in calo dopo il recupero dei giorni scorsi. Il greggio Wti cede il 3,2% a 23,7 dollari al barile. Il Brent del Mare del Nord arretra del 2% a 26,84 dollari.



L'Euro si rafforza sul dollaro all'avvio di giornata con il mercato che attende il vertice europeo per affrontare l'emergenza coronavirus. La moneta unica sale dello 0,3% a 1,0915 dollari. In Asia lo Yen passa di mano a 110 sul dollaro.



Moody's taglio outlook o revisione 15 banche - L'agenzia di rating Moody's ha tagliato l'outlook di 15 banche italiane a causa del deterioramento della situazione economica per l'emergenza coronavirus. In particolare Intesa Sanpaolo ha visto ridurre da stabile a negativo l'outlook sul long-term senior unsecured debt ratings mentre rimane confermato quello sul long-term deposit ratings. Confermati i ratings sul deposit e il senior debt. Confermato il rating ma passa da stabile a negativo l'outlook di Mediocredito Trentino-Alto Adige, di Credito Valtellinese, di Banco Bpm, di Bper, del Credito Emiliano, Mediobanca. Per Banca Monte dei Paschi di Siena l'outlook cambia da positivo a 'in sviluppo'. I rating di Cassa Centrale, Banca Sella, Cassa Centrale Raiffesein, vengono messi sotto osservazione per un possibile downgrade.