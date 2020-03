Berlusconi: 'Al Parlamento Ue votiamo per mobilitare 37 miliardi'

"Sto partecipando da remoto, come tutti i parlamentari europei, alla Sessione plenaria straordinaria convocata per discutere e votare le prime tre proposte della Commissione europea per affrontare gli effetti della pandemia di Covid19 negli Stati membri. Votiamo - affera il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi - per mobilitare le riserve di liquidità dei Fondi strutturali per 37 miliardi di Euro che saranno utilizzate per investimenti nei sistemi sanitari e per fare in modo che anche il Fondo di solidarietà possa essere utilizzato per le emergenze sanitarie. Abbiamo votato per dare un aiuto alle compagnie aeree, un settore già in grave difficoltà: non saranno più obbligate ad effettuare voli vuoti per conservare gli slot durante la crisi. Èsolo l'inizio, ma è un buon inizio. Se l'Europa mancasse questa prova, se non dimostrasse di essere una comunità solidale, non sarebbe davvero più quell'Europa in cui crediamo".