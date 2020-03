Sicurezza nelle fabbriche, c'è l'intesa sulle attività essenziali

Viene rivisto l'elenco delle attività produttive considerate essenziali e indispensabili, in questa fase, per il Paese: c'è l'intesa dei sindacati con il governo, raggiunta nel corso del confronto conclusivo, già terminato, tra i ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Lo riferiscono gli stessi sindacati, che parlano di risultati positivi". Il decreto ministeriale potrebbe arrivare già in giornata.

E' stato fatto "un grande lavoro comune ottenendo un ottimo risultato nella direzione di tutelare la salute di tutti i lavoratori e di tutti i cittadini". Così Cgil, Cisl e Uil in una nota unitaria, dopo aver "concluso uno stringente confronto con il Governo" che ha portato all'intesa sulle attività produttive indispensabili che restano aperte: "Abbiamo rivisitato l'elenco" ed è "stato tolto tutto ciò che non era essenziale, visto il momento difficile che stiamo vivendo". Rimarcano inoltre che "dovrà essere rigorosamente adottato il Protocollo sulla sicurezza.