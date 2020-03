Da Generali nuove garanzie per salute

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Generali Italia rafforza servizi e garanzie per la salute e il benessere dei cittadini: dall'estensione delle indennità in caso di ricorso alla terapia intensiva per Covid-19 a una maggiore tutela in caso di perdita del lavoro, fino a nuove garanzie per la prevenzione odontoiatrica. Le nuove soluzioni rientrano nel piano di Generali, #InsiemeGeneriamoFiducia, sviluppato con i propri stakeholder (clienti, dipendenti, agenti, fornitori, istituzioni e comunità) per superare l'emergenza Coronavirus. "Oggi lanciamo l'aggiornamento di Immagina Benessere, con i nuovi servizi per rispondere al meglio alle nuove esigenze di sicurezza e protezione delle persone",afferma il Country manager e Ceo di Generali Italia, Marco Sesana, sottolineando che "essere partner di vita vuol dire proprio questo: analizzare il contesto in tempo reale, ascoltare i clienti, recepire le nuove esigenze e fornire soluzioni concrete ed immediate".