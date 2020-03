Borsa: Milano nervosa cede lo 0,3%

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - La Borsa di Milano prosegue nervosa in terreno negativo con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,3% a 16.907 punti. Tre titoli restano sospesi in asta di volatilità con Unicredit in calo teorico del 4,7%, Recordati (-3%) e Ubi Banca (-1%). Lo spread tra Btp e Bund resta a 187 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,85%.

A Piazza Affari restano pensanti Atlantia (-4,1%), Ferragamo (-4,4%), Prysmian (-4,2%) e Pirelli (-4,1%). In forte calo anche Tim (-2,8%). Marciano in rialzo Stm (+5,1%), Leonardo (+4,8%) e Campari (+4,2%).