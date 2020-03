Borsa: Milano (+3,1%) allunga con Europa

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Piazza Affari allunga il passo (+3,1%) in linea alle alte borse europee grazie a futures Usa che hanno imboccato una direzione positiva, sempre sull'onda dell'intesa trovata alla vigilia su un pacchetto da 2 trilioni di dollari a sostegno dell'economia statunitense per far fronte alla diffusione del coronavirus. L'indice Ftse Mib segna un rialzo del 3,1% sostenuto dal rimbalzo dei finanziari Banca Mediolanum (+8,46%) e Azimut (+7,44%) nonché del nuovo recupero di Exor (+7,05%) mentre Fca, dopo uno stop in asta di volatilità, guida il listino con un rally del 10%.