Bankitalia, dopo crisi ridurre debito

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Le risorse che il Paese prenderà a prestito andranno utilizzate in maniera oculata, per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa. Quando i tempi saranno nuovamente propizi sarà necessario assicurare le condizioni per riavviare un percorso di riduzione del rapporto fra debito e prodotto". Lo scrive Bankitalia in una memoria per la commissione Bilancio del Senato sul decreto Cura Italia.