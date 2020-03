Bankitalia, dal governo misure e risorse adeguati

"Il disegno delle misure contenute nel 'Cura Italia' che ha un orizzonte di breve periodo, e l'entità dell'impegno finanziario appaiono adeguati alla fase attuale di sviluppo dell'epidemia". E' quanto scrive la Banca d'Italia in una memoria rivolta alla commissione del Senato sottolineando come "il Governo ha già annunciato di essere pronto ad assumere ulteriori provvedimenti in funzione dell'evoluzione della crisi. I margini di azione si sono ampliati con il riconoscimento" da parte della Ue della possibilità di deviare dal Patto di Stabilità.

"I provvedimenti in sostegno delle condizioni finanziarie delle aziende sono mirati soprattutto alle piccole e medie imprese, che nei prossimi mesi potranno risentire maggiormente di eventuali restrizioni nell'accesso al credito", prosegue Bankitalia, invitando a "un'attenta analisi di costi e benefici per assicurare che le risorse pubbliche vengano concentrate su quei casi in cui sono accertabili condizioni di difficoltà" di grandi aziende. L'istituto centrale ricorda che tali imprese "dispongono di ampi margini inutilizzati sulle linee di credito in conto corrente".

"Andrà controllato con attenzione l'utilizzo dei congedi parentali da parte delle famiglie al fine di valutare la congruità dei relativi stanziamenti. Nel caso di prolungamento della chiusura delle scuole potrebbe essere necessario estendere gli strumenti attualmente previsti", scrive ancora la Banca d'Italia.