Banche: Mustier, linea comune dividendi

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Jean Pierre Mustier, amministratore delegato di UniCredit, in qualità di presidente della Federazione Bancaria europea (Ebf) chiede alle banche europee di valutare una linea comune sulla 'rottamazione dei dividendi' e conservare il capitale per dare sollievo all'economia, in un momento di emergenza per il coronavirus. Lo riporta Bloomberg, che riferisce come la principale lobby bancaria europea stia cercando così di rispondere alla Bce che ha dato flessibilità sul capitale, invitando a non aumentare dividendi e bonus.