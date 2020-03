Borsa: Tokyo, apertura in rialzo

(ANSA) - TOKYO, 24 MAR - La Borsa di Tokyo prosegue la fase di recupero dai minimi in tre anni, grazie alla progressiva svalutazione dello yen sulle principali valute e l'ottimismo degli investitori sui piani di stimolo della Banca del Giappone per contenere le ripercussioni negative dalla diffusione del coronavirus. Il Nikkei guadagna in apertura l'1,85% a quota 17.199,98, aggiungendo 312 punti. Sul mercato dei cambi la valuta nipponica si deprezza sul dollaro a 110,80 e sull'euro a 119,20.