Fmi vede recessione globale come in 2008

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Le prospettive di crescita mondiale sono "negative" per il 2020: "una recessione come quella della crisi finanziaria o peggio. Ma ci aspettiamo la ripresa nel 2021". Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva. Il Fmi "sostiene fortemente le misure straordinarie di bilancio" e quelle delle banche centrali ma "sarà necessario anche di più, soprattutto sul fronte di bilancio".