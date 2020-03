Coronavirus:Fca produrrà mascherine

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Fca riconvertirà uno stabilimento del gruppo per produrre mascherine facciali. Lo dice l'amministratore delegato Mike Manley in una lettera ai dipendenti, resa nota dalla Uilm. "L'obiettivo - spiega - è di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un milione di mascherine al mese che saranno donate ai primi soccorritori e agli operatori sanitari". Si tratta di una fabbrica asiatica.

"In questi tempi eccezionali stiamo valutando come poter sfruttare l'ingegno e le competenze di Fca per aiutare la comunità". Fca e Ferrari stanno collaborando con Siare Engineering per aiutarla a raddoppiare la produzione di respiratori.