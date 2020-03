Coronavirus: in corso sciopero Safilo

(ANSA) - UDINE, 23 MAR - E' in corso uno sciopero di 8 ore dei lavoratori Safilo degli stabilimenti di Martignacco (Udine) e Longarone (Belluno). La protesta è stata indetta ieri in maniera unitaria dalle sigle sindacali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil a seguito della decisione dell'azienda di continuare la produzione in un contesto di emergenza sanitaria come quello attuale. "E' vero che il codice dell'azienda permetterebbe di lavorare, per l'occhialeria da vista - spiega Andrea Modotto, segretario della Filctem-Cgil Fvg - ma ci sono altre grandi aziende del settore che, alla luce dell'attuale situazione, hanno deciso di chiudere per mettere in sicurezza gli stabilimenti".

Nello stabilimento di Martignacco si somma anche la preoccupazione per la chiusura definitiva dell'impianto che, stando agli accordi siglati nei giorni scorsi tra azienda e sindacati, dovrebbe avvenire in luglio. Domani, salvo novità, l'attività dovrebbe riprendere in entrambi gli stabilimenti.

(ANSA).