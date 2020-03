Ponte Genova: Renzo Piano, luci tricolore per intero Paese

"L'accensione del Tricolore d'Italia sul nuovo ponte di Genova accende simbolicamente una luce di speranza per tutto il Paese e per Genova, città di mare abituata ad affrontare le burrasche con coraggio e determinazione". Così l'architetto Renzo Piano commenta l'accensione di "Un Ponte di luce" tricolore da parte di Salini Impregilo sul cantiere in corso. "Questa volta - prosegue - la sfida Genova la combatte con tutto il Paese, che in questo momento di difficoltà sta dimostrando una grande capacità di reazione e di solidarietà, con un Paese intero mobilitato per aiutare le aree più colpite, con grande senso di responsabilità e di coesione. L'accensione di una luce nel buio - continua - rappresenta un concetto caro alla città di Genova, il cui simbolo è proprio una Lanterna, che dal 1128 ha continuato ad illuminare la città di Genova, venendo ricostruita ogni volta che subiva danni, per segnalare alle navi l'ingresso nella città ed ai cittadini l'avvicinarsi delle navi. Coraggio genovesi, insieme ce la facciamo. C'è tutto il Paese a darci una mano".