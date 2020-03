In sei anni green bond quintuplicati

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Nel periodo tra il 2014 e il 2019 le emissioni di green bonds a livello mondiale sono quintuplicate, passando da meno di 50 miliardi di dollari a oltre 250. E' quanto rileva l'Osservatorio monetario dedicato alla Finanza verde. Il rapporto, realizzato dall'Università Cattolica, in collaborazione con l'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa (Assbb) è disponibile online sul sito del Laboratorio di analisi monetaria (Lam) dell'Ateneo.

Nella ricerca emerge che la finanza è sempre più "green". Da alcuni anni in tutto il mondo il mercato degli investimenti finanziari sostenibili, infatti, è, in forte espansione, e l'Europa è leader in questo settore: tra il 2012 e il 2018, il valore delle attività gestite da fondi comuni 'responsabili europei è raddoppiato, passando da 250 a 500 miliardi di euro.

Restano però alcuni ostacoli a un suo maggiore sviluppo, per esempio l'incerto quadro regolatorio.