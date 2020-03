Pil, debito e deficit, le stime del Fmi per Italia

Il Pil italiano calerà nel 2020 dello 0,6% mentre il debito pubblico salirà al 137% del pil il deficit al 2,6%, secondo le stime del Fondo monetario internazionale. Il fondo loda la risposta decisa delle autorità italiane al coronavirus, 'incluse le azioni più recenti' e raccomanda 'azioni coordinate regionali e internazionali per affrontare gli effetti della pandemia'. 'Una volta che la crisi sanitaria sarà passata', avverte inoltre, sarà necessario un ampio pacchetto di misure per aumentare il potenziale di crescita'.

Ecco di seguito una tabella in cui vengono riportate le nuove stime del Fmi sull'Italia. I dati includono parte degli effetti del coronavirus (dati riportati in una nota datata 11 marzo). Prima del Covid-19 (stime sui dati raccolti fino al 28 gennaio) il Fondo stimava per l'Italia un pil in crescita quest'anno dello 0,4% con un debito al 136,1% ================================================================ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ---------------------------------------------------------------- PIL +0,3% -0,6% +0,8% +0,8% +0,8% +0,7% +0,6% DEBITO 134,8 137,0 136,9 136,2 135,4 134,3 132,8 DEFICIT -1,6% -2,6% -2,4% -2,3% -2,2% -2,2% -2,1% DISOCCUPAZIONE 10,0 10,4 10,2 10,1 10,0 10,0 10,0 ================================================================ (ANSA).