Moneta celebra anno salute delle piante

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - E' stata emessa ieri (rpt.ieri) dal ministero dell'Economia e delle Finanze una moneta in argento ispirata ai valori della sostenibilità e dedicata all'Anno Internazionale della salute delle piante.

Il soggetto di questa moneta, spiega una nota dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato, segna un percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto fortemente nella Collezione Numismatica 2020 per sensibilizzare ancor di più l'opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già molto sentito.

La moneta da collezione si presenta nella Serie annuale 9 pezzi con le 8 monete circolanti. La moneta, realizzata dall'artista incisore del Poligrafico e Zecca dello Stato Uliana Pernazza e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, ha una un valore nominale di 5 euro, in versione Fior di Conio, con una tiratura di 10000 pezzi.