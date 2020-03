Fca Melfi: cigo per nove settimane

(ANSA) - POTENZA, 20 MAR - Un periodo di cassa integrazione ordinaria di nove settimane, fino al 13 maggio, "con la causale 'Covid 19' come previsto dal decreto 'Cura Italia'": sarà attivato per lo stabilimento Fca di Melfi (Potenza). Lo hanno reso noto i sindacati al termine di una videoconferenza con i dirigenti dell'azienda.

In un comunicato congiunto diffuso da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf è sottolineato che "al momento resta confermato solo lo stop fino al 29 marzo. Entro tale data le parti torneranno ad incontrarsi per valutare le ulteriori decisioni da assumere".