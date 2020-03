Expo2020:con Italia sviluppo sostenibile

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Firmato il protocollo d'intesa tra la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), composta da 60 Atenei di tutta Italia, e il Commissariato dell'Italia per Expo per promuovere la progettazione e la diffusione di iniziative sui temi delle nuove competenze per lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e il capacity building delle Università come agenti di cambiamento al livello territoriale a nazionale. "Siamo molto felici di questa opportunità di collaborazione - dichiara Patrizia Lombardi, presidente della Rus, prorettrice del Politecnico di Torino - che consentirà di valorizzare il lavoro che le università italiane stanno svolgendo da diversi anni. "L'Accordo con la Rus - ha detto il Commissario Generale per la partecipazione italiana per Expo Paolo Glisenti - vuole sottolineare l'importanza della cooperazione multilivello tra comunità, istituzioni accademiche e scientifiche per soluzioni concrete e innovative alle grandi sfide globali, riassunte dagli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030