Borsa Milano tiene (+2%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - In parallelo al contenimento della crescita dei futures sull'avvio di Wall street, le Borse europee si avvicinano a metà giornata riducendo i loro guadagni: a Milano l'indice Ftse Mib sale del 2% sulla stessa linea di Londra, mentre fanno meglio Parigi e Francoforte che provano a difendere le loro crescita rispettivamente del 4 e del 3%.

In Piazza Affari, che resta in un clima molto nervoso e volatile come gli altri listini del Vecchio continente, i titoli migliori tra quelli a elevata capitalizzazione sono Atlantia e Bper, che salgono del 7%. Generalmente positive le banche, debole Tim (-3%), con Pirelli e Snam che cedono il 5%. In calo del 7% Campari.