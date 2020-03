Borsa, Milano positiva con Europa e Usa

I mercati azionari del Vecchio continente sono oggi tutti in rialzo e confermano la loro buona intonazione anche dopo l'avvio positivo di Wall street: Parigi sale del 4,5%, Francoforte di quattro punti percentuali, con l'Ftse che a Milano cresce del 2,3% e Londra in aumento del 2%.

In un clima sempre nervoso e molto volatile, tra i titoli maggiori di Piazza Affari il migliore è Bper che sale dell'11% dopo lo 'sconto' sull'acquisto di 400-500 filiali se andrà a buon fine l'Ops di Intesa su Ubi, seguito da Atlantia, Stm e Mediobanca che crescono dell'8%. Fca rimbalza del 6% e si muove sullo stesso piano di Unicredit e Leonardo, mentre Pirelli, Prysmian e Snam cedono il 5%. Debole Campari che perde oltre sei punti percentuali.