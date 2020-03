Coronavirus: Bain, impatto significativo, ricetta per imprese

Coronavirus avrà un impatto significativo seppur differenziato per settori sull'economia italiana. La ricetta di Bain & Company per i Ceo dei vari settori economici e industriali: pianificare, ottimizzare ed accelerare la digital transformation.

Anche solo guardando al settore dei beni di consumo la priorità delle ultime settimane è stata quella di mettere in sicurezza le strutture produttive e logistiche per garantire la disponibilità dei prodotti. Da un punto di vista delle vendite, l'impatto è molto positivo solo per la Gdo alimentare e per il commercio di generi di prima necessità. Al contrario, i dati risultano critici per chi opera nel mercato dei consumi fuori casa/Horeca (Bar, ristoranti) e in generale in tutti i comparti del Non food, che prima della serrata generale hanno sofferto di un calo tra il 40 e l'80%, per poi chiudere tutti i punti vendita e operare, pochi e in via residuale, attraverso il delivery e l'e-commerce.

"Il comportamento dei consumatori è cambiato significativamente nelle ultime settimane. L'e-commerce sta vivendo un boom (+82%) nella prima settimana di marzo in tutti i settori merceologici, compreso l'alimentare, e questo fenomeno rimarrà nelle abitudini di acquisto dei consumatori italiani, dando così la possibilità al mercato italiano di recuperare il gap con gli altri Paesi europei", puntualizza Duilio Matrullo, Partner della practice Consumer Goods di Bain & Company.

"Inoltre, l'emergenza ha reso necessario un ripensamento dei modelli di lavoro: smart working, collaboration e virtual tools, e-learnings rappresentano oggi la nuova normalità". In aggiunta, Andrea Petronio, Partner della practice Retail evidenzia che "per tutti i retailer del settore il cash flow, oggi da difendere "a oltranza", dovrà essere destinato non solo a recuperare il gap sull'e-commerce , ma anche a sostenere un' offerta e politica commerciale che potrebbe essere radicalmente diversa dal passato, in un contesto economico e sociale di sicura tensione sul potere di acquisto e di cambiamento delle priorità e modalità di spesa dei consumatori".